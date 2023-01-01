Алёна Бронникова В Перми состоятся общественные обсуждения по участку под бывшим рестораном «Живаго» Владелец территории предлагает сменить зонирование Поделиться Твитнуть

Бывший ресторан "Живаго"

Константин Долгановский

В Перми с 15 по 19 декабря состоятся общественные обсуждения по смене территориального зонирования земельного участка под бывшим рестораном «Живаго» на ул. Ленина, 37. Соответствующим постановлением главы города также предлагается дополнить перечень территориальных зон правил землепользования и застройки Перми (ПЗЗ) и градостроительных регламентов новой зоной — Ц-1/1. Документ опубликован на сайте администрации.

«Постановляю назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта о внесении изменений в ПЗЗ города Перми в части установления территориальной зоны делового, коммерческого обслуживания (Ц-1/1) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Ленина, 37», — сообщается в постановлении.

В октябре собственник рассматриваемой территории, девелопер «Ингрупп», обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой о смене зонирования участка. Здесь было предложено установить зону делового коммерческого обслуживания, что позволило бы ограничить варианты застройки и запретить строительство жилья. Установленная на данный момент зона Ц-1 позволяет возводить на нём многофункциональные здания, в том числе жилые дома. Комиссия предложение одобрила. После общественных обсужденийь проект вновь рассмотрят на заседании комиссии.

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