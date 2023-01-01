Алёна Бронникова В октябре-ноябре в Прикамье увеличилась экономическая активность Этому способствовали показатели промышленности, строительства и розничной торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за период октябрь-ноябрь 2023 года зафиксирован рост экономической активности за счёт обрабатывающей промышленности, строительства и розничной торговли. По данным Банка России, такая тенденция наблюдается в целом по стране.

Чтобы защитить свою долю рынка, химические предприятия увеличили экспорт. Им удалось сохранить поставки на значительной части рынков Азии, Южной Америки и найти новых покупателей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Высокий спрос на некоторые продукты сохранялся и на внутреннем рынке. Отмечается, что в связи со снижением цен на мировых рынках и ростом логистических затрат, снизилась рентабельность продаж.

Рост оборота розничной торговли обеспечила потребительская активность в Прикамье, вместе с тем ускорился и рост цен. Годовая инфляция продолжила расти, а уровень безработицы оставался рекордно низким. На фоне этого росли зарплаты, опережая производительность труда.

По данным экономистов, ценовые ожидания предпринимателей в ноябре снизились, но остаются на повышенном уровне. Повышение ключевой ставки сказалось на замедлении темпа роста кредитования бизнеса.





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