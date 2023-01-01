Максим Артамонов Глава СКР взял на контроль дело о массовом сносе гаражей в Добрянке Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный центр СК России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад от следователей Пермского края по поводу расследования уголовного дела о массовом сносе гаражей в Добрянке. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Ранее в центральный аппарат ведомства обратилась местная жительница, которая рассказала о нарушении прав собственников гаражей в Добрянке.

По данным информационного центра СК, более 30 лет назад жители Добрянки создали кооперативы, на территории которых находилось более 800 построек. Сейчас эти гаражи принадлежат в основном пенсионерам. В августе этого года местные власти начали их сносить. Сейчас уже демонтировано более 300 гаражей.

В связи с этой ситуацией собственники построек обратились в уполномоченные органы, однако безрезультативно.

История с массовым сносом гаражей получила огласку в соцсетях, а следком по региону возбудил уголовное дело. В свою очередь глава СК взял ситуацию на личный контроль. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных результатах расследования, а также о его окончательных выводах.

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