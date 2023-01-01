В Пермском крае создаются дополнительные условия для развития рыбоводства Предприниматели могут заявиться на конкурс для получения гранта Поделиться Твитнуть

Фото: архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае вступило в силу постановление регионального правительства, которое регламентирует господдержку фермеров и развитие сельской кооперации. Основные изменения направлены на создание дополнительных условий для развития рыбоводства и производства товарной рыбы в Прикамье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минагро.

В рамках этого постановления во время конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап» конкурсная комиссия будет начислять дополнительные баллы бизнес-проекту, который направлен на разведение товарной рыбы. В пояснительной записке к документу сообщается, что это создаст дополнительные условия, стимулирующие развитие аквакультуры в регионе.

Таким образом, с 2024 года добавляется ещё одно приоритетное направление при оценке заявок на грант. Сейчас определены приоритеты деятельности фермеров в Пермском крае. В них входят картофелеводство, производство овощей открытого грунта, разведение КРС молочного и мясного направлений.

«Агростартап» предполагает выплату грантов максимальным размером в 3 млн рублей на развитие своего хозяйства и до 4 млн рублей – для хозяйств, планирующих внести средства в неделимый фонд кооператива. Гранты предоставляются за счет средств федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, на данный момент «Агростартап» остаётся важным и востребованным направлением поддержки фермеров региона. С его помощью начинающие предприниматели могут создавать свой бизнес и обеспечививать занятость на селе, создавая рабочие места. Поправки в документ призваны стимулировать появление малого бизнеса в сфере аквакультуры.

В целом в этом году региональные власти направили на развитие агропромышленной отрасли Прикамья около 3,5 млрд руб. При этом, по поручению губернатора края, более 1 млрд руб. направлено аграриям до начала весенней посевной кампании.

Конкурсный отбор на грант для начинающих фермеров объявят в январе 2024 года. Заявки будут приниматься в режиме «одного окна» в краевом Центре развития агробизнеса.

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