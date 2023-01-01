В лесничествах Прикамья началась продажа живых новогодних елей Один человек может приобрести не более двух деревьев Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В лесничествах Прикамья в преддверии Нового года начались продажи живых хвойных деревьев: елей, сосен и пихт. В зависимости от их высоты, стоимость приобретения колеблется от 28 до 166 рублей за штуку. Об этом сообщили в минприроды.

Покупка дерева начинается с написания заявления в лесничестве Пермского края для заключения договора купли-продажи. Адреса лесничеств можно найти на сайте министерства. Для подачи заявки требуются паспортные данные и ИНН.

Один человек может приобрести не более двух живых новогодних деревьев.

В договоре купли-продажи, выданным покупателю после оплаты живого дерева необходимой высоты, будет указана дата вырубки и приложена карта-схема с местом его роста. Этот документ следует иметь с собой для предъявления сотрудникам ГИБДД в случае необходимости, чтобы подтвердить законность приобретенного новогоднего дерева.

Если отсутствует договор купли-продажи, то вырубка дерева считается административным правонарушением. За это предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, незаконная вырубка или выкапывание деревьев может привести и к возбуждению уголовного дела и лишению свободы.

В лесничествах Пермского края установлены цены на живые новогодние ели и другие породы хвойных деревьев в 2023 году, которые зависят от их размера (высоты):

— До 1 метра — 27,71 рублей за штуку.

— От 1,1 до 2 метров — 55,43 рублей за штуку.

— От 2,1 до 3 метров — 83,14 рублей за штуку.

— От 3,1 до 4 метров — 110,85 рублей за штуку.

— Свыше 4,1 метра — 166,28 рублей за штуку.

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