Врачи пермской больницы впервые в РФ провели уникальную операцию по устранению аритмии Выполнение таких процедур планируется продолжить Поделиться Твитнуть

Фото: ФЦССХ им. С.Г. Суханова Минздрава России

В Перми хирурги отделения лечения нарушений ритма Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова провели первую в России уникальную операцию по устранению аритмии — радиочастотную аблацию зоны желудочковой тахикардии эпикардиальным доступом. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Операция была проведена пациенту с «электрическим штормом». Это редкое проявление тяжёлой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы желудочковой тахикардии происходят один за другим и могут привести к остановке сердца. Такое состояние является последствием перенесённого миокардита — воспалительного процесса миокарда, из-за чего в сердечной мышце образовались очаги некроза, вызывающие нарушения ритма. Желудочковые тахикардии являются ведущей причиной внезапной смерти. Без своевременных реанимационных действий такие пациенты могут погибнуть.

Для проведения операции врачи использовали навигационную систему Columbus 3D. Как пояснил сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сардор Азизов, суть методики заключается в воздействии радиочастотной энергии на патологические, аритмогенные очаги в сердце — для их разрушения и подавления активности. При проведении процедуры чаще всего очаги аритмии удаётся устранить с использованием классического эндокардиального подхода, через сосуды изнутри сердца. Однако в ряде случаев положительный эффект операции достигается только при выполнении радиочастотной аблации эпикардиальным доступом — снаружи сердца, с помощью пункции и катетеризации наружной оболочки сердца. В случае с этим пациентом, по словам Азизова, очаг аритмии находился ближе к наружным слоям сердечной мышцы, и изнутри его было просто «не достать».

«Использование данной методики значительно повышает эффективность устранения желудочковой тахикардии. В последующем мы планируем продолжить выполнение таких процедур, которые на территории России пока крайне малодоступны и выполняются в единичных центрах», — отметил хирург.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из основных задач для региональной системы здравоохранения. При этом стоит задача до 2030 года увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет.

«В последние годы мы создаём и совершенствуем в Прикамье трёхуровневую систему оказания медицинской помощи, занимаемся обеспечением пациентов высокотехнологичной медицинской помощью и бесплатными лекарственными препаратами, снабжаем медорганизации современным оборудованием и создаём систему реабилитации. Нам нужно обеспечить такие условия, при которых пациенты после инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний будут возвращаться к нормальной жизни. Решение этой задачи во многом зависит, в том числе, от профессионализма наших медицинских работников», — подчёркивал губернатор.

Отделение лечения нарушений ритма сердца ФЦССХ им. С.Г. Суханова Минздрава России входит в пятёрку крупнейших аритмологических отделений в России. Ежегодно здесь выполняется порядка 2 тыс. операций.





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