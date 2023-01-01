Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 8 по 15 декабря Поделиться Твитнуть

Предстоящая культурная неделя насыщенна и разнообразна: пианист Антон Батагов приглашает на ночную концертную премьеру и презентацию своего альбома, в «Горьковке» состоится фестиваль науки и презентация книги о жизни и творчестве исследователя культуры и фольклора народов коми Любови Грибовой, состоится финал Первой лиги КВН, будет презентован новый мультфильм Хаяо Миядзаки, пройдут фестиваль-лаборатория музыкальных проектов народов России и авторский концерт протоиерея Игоря Ануфриева, состоятся экскурсии по новому зданию музея PERMM, лекция о пермской зверином стиле, встреча с переводчиком «Властелина колец» Александром Грузбергом и многое другое. Из того, что никак нельзя пропустить, — премьера балета «Ярославна» и фестиваль «Просвет».

На фестивале «Просвет» (0+) знаковые места Перми станут площадками для масштабных мультимедийных шоу и красочных световых инсталляций.

В этом году все площадки «Просвета» будут находиться в шаговой доступности друг от друга: пространства музея «Россия — моя история. Пермский край» (ул. Монастырская, 2; ул. Монастырская, 5), «Завод Шпагина» и территория рядом с ним.

Торжественное открытие запланировано на 9 декабря, начало в 18:00. Зрителей ждёт шестичасовое мультимедийное и музыкальным шоу (18+) на территории «Завода Шпагина» («Литера А»). Четыре команды представят программу, состоящую из соединения музыки струнного квартета и электроники, психоделических эффектов, элементов афро и мелодичного техно, джазового фьюжна и хип-хопа: выступят мультиинструменталист и электронный продюсер Long Arm, GEJU, современный композитор, продюсер и исполнитель из России AZAMAT, а также дуэт Fake Mood. Визуальное оформление создаст команда, известная своими работами на крупнейших мировых фестивалях и сотрудничеством с группой Red Hot Chili Peppers. Вход на музыкальное шоу бесплатный, но для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте 300-летия Перми или на сайте фестиваля «Просвет».

фото: фестиваль "Просвет"

В первый день фестиваля, 9 декабря, с 12:00 до 23:00 на фудмолле «Завода Шпагина» (ул. Советская, 1В) мультимедийная студия DreamLaser представит проект Chaos (0+). По словам артистов, чтобы преодолеть пространство хаоса, зрителям нужно двигаться внутри инсталляции аккуратно и сохранять холодный рассудок — тогда, возможно, получится разглядеть скрытый, более сложный порядок.

Оба дня, 9 и 10 декабря, с 12:00 до 23:00 в «Точке кипения» (ул. Советская, 1А) зрителей ждёт инсталляция The day we left field (0+) от мультимедийной студии Tundra. Посетители погрузятся в пространство диалога между искусственной флорой и городским ландшафтом, станут частью этого диалога и, возможно, задумаются о балансе между человеком и природой.

Также 9 и 10 декабря, но с 15:00 до 23:00 на парковке у "Ззавода Шпагина" (ул. Советская, 1А) будет показана уличная инсталляция Terminal (0+) от проекта Panterra: техногенный лес из множества проводов, свисающих лианами с подъёмного автокрана.

Кроме того, в программе фестиваля — серия образовательных событий, которые пройдут в музее «Россия — моя история». Расписание лекций — в группе фестиваля ВКонтакте.

«Россия — моя история» и «Завод Шпагина», 9 и 10 декабря

Над балетом Бориса Тищенко по мотивам «Слова о полку Игореве» «Ярославна» (12+) художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко работает вместе с постоянными творческими партнёрами — дирижёром Артёмом Абашевым, сценографом Альоной Пикаловой, художницей по костюмам Татьяной Ногиновой и художником по свету Алексеем Хорошевым. По признанию Мирошниченко, «Ярославна» станет самой масштабной балетной постановкой сезона — в ней будут задействованы артисты Пермского балета, оркестра и хора театра, студенты хореографического училища и детских балетных студий.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 14, 15, 16 и 17 декабря в 19:00

Пермский академический театр оперы и балета

XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка» (6+) посвящён 300-летию города. На нём выступят коллективы из Москвы, Новосибирска, Ижевска и Перми. Основные события будут проходить в культурном пространстве «Часовой завод», а фестивальный клуб «Хрустальный лев» разместится в «Сцене-Молот». На открытии фестиваля, 8 декабря в 17:00, выступят три пермских коллектива — ансамбль «Аристократ», группа Art&Cool, Трио Валерия Степанова, а также квинтет Бориса Беккера из Ижевска. В вечерней программе с 20:15 выступит хедлайнер первого дня фестиваля — «Лютый джаз-бэнд» (Москва). В субботу, 9 декабря, с 15:00 до 17:30 состоятся выступления пермских джазовых коллективов — групп C’est La Vie, «Роман Аверин project», джаз-оркестра Евгения Манцирина — с финальным джем-сейшеном. Хедлайнером второго дня фестиваля станет певица Варвара Убель, которой будут аккомпанировать легендарное трио Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и певица Наталья Бутман. Увидеть их выступление можно будет 9 декабря в 19:00.

Культурное пространство «Часовой завод», 8 и 9 декабря

Антон Батагов проведёт ночную концертную премьеру и презентацию альбома «Хорошо медитированный клавир» (16+), записанного в Российском национальном музее музыки на рояле Steinway начала XX века, когда-то принадлежавшем выдающемуся пианисту Николаю Петрову.

Частная филармония «Триумф», 27 ноября в 19:00

«Горьковка» приглашает на Всероссийский фестиваль науки NAUKA (0+). На фестивале расскажут, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. В программе — квест «От первых научных книг до электронных изданий», интеллектуальная игра Smart cup Perm, а также лекции специалистов из разных областей науки и промышленности.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 8 и 9 декабря

Там же пройдёт презентация книги «Замечательные люди Пармы. Любовь Степановна Грибова» (16+). Книга посвящена жизни и творчеству известного российского этнографа, исследователя культуры и фольклора народов коми. В программе презентации — кукольное представление по мотивам коми-пермяцкого эпоса «На троне мироздания» и презентация блюд коми-пермяцкой кухни.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 13 декабря в 17:00

Финал Первой лиги КВН (12+) — подготовка команд к выступлению в Высшей лиге КВН на Первом канале. Накануне финала, 8 декабря, пройдёт генеральная репетиция игры, на которой зрители увидят выступления команд из Михайловска (Ставропольский край), Набережных Челнов, Москвы, Камышлова (Свердловская обл.), Читы и Санкт-Петербурга.

Дворец культуры им. Солдатова, 9 декабря в 18:30

В «Губернии» пройдёт Всероссийский фестиваль-лаборатория музыкальных проектов (творческих программ) народов России «Живая нить» (0+). Главная цель фестиваля — сохранение и популяризация народных традиций. Участники продемонстрируют, как сочетать этнографическую традицию и современные формы и жанры — моду, театр, перформанс, спектакль, хореографию, музыку.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 13 и 14 декабря

Музей PERMM приглашает на обзорные туры «Для своих» (16+) по новому зданию музея. В ходе часовой прогулки гости посетят помещения, которые обычно недоступны для зрителей, узнают о планах музея на ближайшее будущее и одними из первых увидят новые выставки.

Музей современного искусства PERMM, 8 декабря в 19:00 и 9 декабря в 17:00

В Доме Мешкова состоится лекция заведующего отделом археологии Пермского краеведческого музея Эдуарда Чурилова «Пермский звериный стиль: приоткрывая дверь» (6+), посвящённая проблеме «прочтения» сюжетов, изображённых на предметах пермского звериного стиля, а также возможным методам и неизбежным ограничениям реконструкции мифологического представления о мире древних жителей Прикамья.

Дом Мешкова, 14 декабря в 18:30

В Усолье пройдёт III фестиваль культурного наследия «Горный город» (0+), посвящённый феномену горнозаводской культуры, его географическим и историческим особенностям. В программе — хоровая музыка коллектива «Апрель» и песни фольклорного ансамбля «Гляденовские перепевы», театрализованные представления от студии «Озарение» и театров «Карабаска» и «Туки-Луки», а также огненно-музыкальный перформанс. В музейном комплексе пройдут лекции о горнозаводской культуре и народном ткачестве, сказочный батл «Побаять по-заводски», а в Доме Брагина состоится «Битва экскурсоводов».

Музей-заповедник «Усолье Строгановское», 9 декабря, с 14:00 до 18:00

В «Хохловке» стартовали мастеровые выходные (6+). На этой неделе они будут посвящены изготовлению текстильной куклы «Ангел». Гости музея узнают о традициях создания традиционных текстильных кукол, а также сами изготовят кукольного ангела из кусков материи и ниток. Примечательно, что описание и реконструкция такого типа кукол, не имеющих твёрдой основы, получены во время экспедиции в селе Курашим Пермского района от Марии Павловны Пешковой, 1940 г.р., родом из села Серга Кунгурского района.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 9 и 10 декабря с 12:00 до 16:00

Меломанов ждёт авторский концерт «Возникнет праведная Русь...» (6+) протоиерея Игоря Ануфриева, в котором прозвучат хоровые и вокальные произведения композитора. Выступят солисты и коллективы Пермской краевой филармонии, а также солистки Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано) и Дарья Терещенко (меццо-сопрано) и камерный состав оркестра Пермского театра оперы и балета, дирижёр — Валерий Платонов.

Органный концертный зал, 11 декабря в 19:00

Уральский государственный русский оркестр исполнит в Перми концертную программу «От классики до фолка» (6+), объединяющую народные мелодии и произведения классических композиторов, написанные для симфонических оркестров, в обработке для оркестра народных инструментов. Прозвучат сочинения Штрауса и Листа, русские песни в обработке Широкова, Городовской и др.

Частная филармония «Триумф», 9 декабря в 16:00

Юбилейный краевой семейный форум (0+) объединит семьи, общественность и профильных специалистов со всего края, желающих получить новые знания и ответы на вопросы в сфере воспитания детей и семейного благополучия. Участников ждёт ярмарка мам, мастер-класс по изготовлению новогодних аксессуаров и открыток, творческие мастерские для всей семьи, интерактивы с VR-технологиями, роботами и многое другое.

Дворец молодёжи, 8 и 9 декабря

Хаяо Миядзаки возвращается с новой полнометражной работой «Мальчик и птица» (16+) — зрители отправятся в фантасмагорическое путешествие в мир, где жизнь соседствует со смертью. В центре истории — 12-летний Махито Маки, скорбящий по погибшей матери. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды, на прогулке по окрестностям, встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны.

«Пермская синематека», до 20 декабря

В «Кузьминке» пройдёт встреча с лингвистом, переводчиком Александром Грузбергом «Фэнтезийные миры» (12+). У читателей будет возможность обсудить полюбившиеся истории, обменяться книжными открытиями и погрузиться в атмосферу магических королевств, тёмных загадок и светлого юмора.

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