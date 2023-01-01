В Перми завершилось строительство муниципального дома на улице Чайковского В него переедут более 200 семей из аварийных домов Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Чайковского, 11 завершено строительство 10-этажного многоквартирного дома. В него переедут более 200 семей, проживающих в аварийных домах. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дом был построен администрацией Перми в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В здании 249 квартир различной планировки: от студий до 4-комнатных. Благоустроена придомовая территория. В ближайшее время семьи начнут заселяться в новый дом.

Кроме этого, в Дзержинском районе Перми продолжается строительство двух 10-этажных муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57. В каждом здании будет по 250 квартир разных видов, а на придомовых территориях появятся площадки для отдыха и спорта. Завершение строительства зданий планируется на лето 2024 года.

Строительство муниципальных домов способствует расселению людей, проживающих в аварийном жилье. Это приоритетное направление работы краевых властей. В программе по строительству аналогичных домов участвуют 16 муниципалитетов. Семьи уже переехали в Краснокамске, Барде, Губахе, Кудымкаре. В этом году планируется сдача домов в Чайковском, Краснокамске, Губахе и Александровске.

Основной задачей властей остаётся расселение жителей, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. В этом году более 51 тыс. кв. м было расселено, а 3723 чел. переехали в комфортные условия. С момента начала программы в 2019 году аварийное жильё покинули 32 809 чел. с площади около 500 тыс. кв. м.

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