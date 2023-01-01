Алёна Бронникова В Хакасии нашли потерявшихся туристов, в числе которых были жители Прикамья Два человека погибли Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Республике Хакасия 6 декабря потерялись две группы туристов, в составе которых были также жители Пермского края, Санкт-Петербурга и Татарстана. Связь с ними была потеряна. После того, как они не вернулись в гостевой дом, были организованы их поиски.

Вернуться вовремя туристы не смогли из-за ухудшившейся погоды — сильного ветра и метели. Им пришлось остаться ночевать в тайге. На следующий день спасатели установили их местонахождение. Оказалось, что двое человек погибли.

«В результате проведенных поисковых мероприятий с участием волонтеров, специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативной группы ГУ МЧС России по Республике Хакасия установлено местонахождение 24 туристов. Два туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возможной причиной одного из туристов стало резкое ухудшение состояния здоровья. Второй погибший направлялся на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться. По данным местных СМИ, оба они не являются жителями Пермского края. Их тела доставлены на базу, чтобы установить причину смерти, в ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Организаторам тура вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства.





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