На предприятиях АПК Прикамья производственную практику прошли более 580 студентов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минагро

С осени 2022 года в Пермском крае реализуется федеральный проект «Профессионалитет» по сельскохозяйственному направлению при образовательном кластере на базе ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум». В рамках этого проекта обучаются более 600 студентов, и на сегодняшний день производственную практику на предприятиях Прикамья прошли уже 580 чел. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минагро.

Чтобы привлекать специалистов в АПК региона, был разработан комплекс инструментов, реализуемых Министерством агропромышленного комплекса Прикамья совместно с образовательными учреждениями.

Сельхозпредприятиям региона по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина оказывается господдержка для привлечения студентов на практику.

С 2022 года агропредприятия получают субсидию до 90% затрат на оплату труда и проживания не только студентов-очников, но и студентов заочной формы обучения. Из регионального бюджета в 2023 году сельхозпредприятиям возмещены затраты на организацию производственной практики более 580 студентам образовательных организаций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Объём господдержки по направлению выделен на уровне 9 млн руб.

В 2023 году уже 73 студента, обучающиеся по специальностям «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» прошли практику в агропредприятиях-участниках проекта «Профессионалитет».

На сегодняшний день в образовательный кластер вошли также Кунгурский, Верещагинский, Коми-Пермяцкий, Нытвенский и краевой политехнический колледжи. Кроме того, в кластер входят ведущие агропредприятия Прикамья: ООО «Предуралье», ООО «Агрофирма "Труд», АО «Агросила Птицефабрика Пермская», ООО «Русь», ООО ТД «Агромаркет», ООО «ЮКМП», ООО «Агропредприятие «Заря Путино» и ООО «Уральская мясная компания».

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