Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Постановщик Коми-Пермяцкого драматического театра стал победителем фестиваля молодой режиссуры Сергей Тонышев получил солидную сумму на постановку Поделиться Твитнуть

сцена из спектакля "А.Т." / фото: teatrkpo.ru

В Москве подвели итоги VII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Церемония закрытия состоялась в московском театре Et Cetera.

Жюри выбрало трёх победителей из 15 участников конкурса — двух режиссёров и один режиссёрский дуэт. Призы получили Виктор Бугаков и Александра Мамкаева (Театр ЦЕХЪ), Сергей Тонышев (Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького) и Виктория Печерникова (Лесосибирский драматический театр «Поиск»). Сергей Тонышев был награждён за спектакль по прозе и поэзии Арсения Тарковского «А. Т.», поставленный в Кудымкаре в 2022 году.

В качестве приза лауреаты получили грант в размере 1,5 млн руб. на постановку спектакля в любом театре страны и статуэтку Арлекина — символ фестиваля, созданный Александром Боровским по эскизу Давида Боровского.

«Уроки режиссуры» — единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. В нечётные годы старшие судят младших, в чётные — наоборот. В жюри этого года вошли Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Борис Манджиев, Евгений Марчелли и Валерий Фокин. VII Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» был посвящён теме «Метод и школа» и приурочен к Году педагога и наставника.





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