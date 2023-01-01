Максим Артамонов Пермский край остаётся в лидерах ПФО по дороговизне автомобильного топлива За прошлую неделю снова выросли цены на дизель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 28 ноября по 4 декабря, в России незначительно выросли цены на дизельное топливо. В то же время произошло небольшое снижение цен на бензин. Это следует из данных Росстата.

К примеру, в Пермском крае дизельное топливо за неделю подорожало с 63,98 до 64,17 руб. за литр. При этом литр АИ-92 стал стоить 49,73 руб. (было 49,75 руб.), АИ-95 — 54,17 руб. (было 54,18 руб.), цена литра АИ-98 не изменилась — 67,69 руб.

Росстат

Средняя цена бензина в Прикамье — 54,87 руб. (-1 коп. по сравнению с предыдущей неделей). Для сравнения: средняя цена в ПФО — 52,79 руб. (-6 коп.), в России — 54,56 руб. (-8 коп.).

В целом снижение на бензин зафиксировано в 35 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Чеченской Республике — на 3,2%. В то же время отмечен рост стоимости этого вида топлива в семи российских регионах. Более всего он подорожал в Хабаровском крае — на 1%.

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