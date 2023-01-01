В Прикамье в 2023 году объём инвестиций в проекты ГЧП вырос почти на 70% Одним из флагманских проектов является межвузовский кампус мирового уровня Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на заседании Совета по развитию государственно-частного партнёрства (ГЧП) под председательством губернатора региона Дмитрия Махонина обсудили результаты взаимодействия бизнеса и власти. За текущий год объём инвестиций в такие проекты в Прикамье вырос почти на 70%.

Сегодня в Пермском крае реализуется 115 проектов ГЧП с общим объёмом инвестиций порядка 156,3 млрд руб., из них порядка 99,3 млрд — частные инвестиции.

«В рамках ГЧП мы развиваем социально значимую инфраструктуру региона. Строим современные школы, образовательные и медицинские центры, спортивные сооружения, реконструируем объекты ЖКХ и общественного транспорта. Достижения Пермского края были отмечены и на федеральном уровне: по итогам 2022 года в рейтинге Минэкономразвития России по уровню развития ГЧП среди всех регионов страны Прикамье занимает пятое место», — отметил Дмитрий Махонин.

Флагманский проект системы высшего образования региона, реализуемый с помощью механизма ГЧП, — межвузовский кампус международного уровня «Будущее Пармы». Он возводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Кампус расположится в Камской долине в правобережной части Перми. В его состав войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс на более 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей. Планируемый объём инвестиций в создание кампуса составляет 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов, в размере 19,7 млрд руб. Инвестиции концессионера составят 8,9 млрд руб.









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