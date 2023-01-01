Максим Артамонов В Перми похоронят водителя-бригадира скорой помощи Георгия Васильева Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская станция скорой помощи

В Перми в возрасте 49 лет скончался водитель-бригадир Индустриальной подстанции скорой медицинской помощи Георгий Васильев. Об этом сообщается на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети Вконтакте.

Коллеги Георгия Васильева сообщили, что он более 10 лет проработал на скорой -сначала водителем, а затем водителем-бригадиром. Причина его смерти не уточняется.

Сотрудники скорой выразили соболезнования родным и близким погибщего.

Прощание назначено на 9 декабря. Оно пройдёт в 11:00 в Храме «Во имя святого апостола Андрея Первозванного» по адресу: улица Старцева, 140а.

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