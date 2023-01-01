Максим Артамонов В Перми Дягилевская гимназия временно отменила уроки В бойлерной произошла авария Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Сегодня, 7 декабря, в пермской гимназии имени Дягилева отменили уроки. Об этом сообщает издание 59.ru

Как пояснили в хозяйственной службе школы, в ночь на 7 декабря в бойлерной произошла авария. Сейчас в гимназии нет ни горячей, ни холодной воды, поэтому уроки временно отменили.

К этому часу специалисты восстановили систему, она заполняется водой. Во второй половине дня станет известно, как она работает. Исходя из этого будет принято решение о том, пройдут завтра занятия в гимназии или нет.

Ранее сообщалось, что в связи с аномальными морозами часть школ Перми переходит на дистанционное обучение. В частности, очные занятия 8 декабря будут отменены в школе №55. По поводу отмены занятий руководство учебных заведений просит обращаться к классным руководителям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.