В Пермском крае ребёнок получил тяжелую травму из-за упавшего в детсаду шкафа Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре Пермского края возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского учреждения. Небрежное исполнение своих обязанностей привело к тяжкому вреду здоровью ребёнка, считают в СУ СКР по региону. Инцидент был квалифицирован по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 2 октября 2023 года, из-за бездействия работников дошкольного учреждения, произошло опрокидывание незакрепленного правильно четырехсекционного шкафа для одежды в раздевалке старшей группы. В результате происшествия пятилетнему ребенку были нанесены телесные повреждения, квалифицирующиеся как серьезный вред здоровью. Кроме того, существенно нарушены права малыша и его родителей на безопасные условия воспитания, обучения и присмотра.

В настоящее время следователь Кудымкарского межрайонного следственного отдела проводит полный комплекс следственных мероприятий с целью выяснения всех подробностей преступления, установления лиц, ответственных за него, а также сбора и закрепления надежной доказательственной базы.





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