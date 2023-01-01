Максим Артамонов В Перми спасены на пожаре девять человек Среди них были два ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми в многоэтажке на ул. Юрша, 64 произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 6 декабря в 23:37. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия приехали 26 человек огнеборцев на семи спецмашинах. Пожарные установили, что горит квартира на первом этаже 16-ти этажного жилого дома.

До приезда пожарной охраны самостоятельно эвакуировалось 35 человек.

Пожарные спасли девять жильцов, в том числе двух детей. С помощью спасательных устройств их вывели по лестничному маршу.

Горение было ликвидировано в 00:14. Площадь пожара составила 10 кв м. Огнём уничтожены домашние вещи и мебель в комнате.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.