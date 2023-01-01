Андрей Стрельцов
«Парма» победила «Локомотив-Кубань»
Это вторая победа пермской баскетбольной команды над соперником в этом сезоне
«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на домашнем паркете в драматичной борьбе одержала победу над «железнодорожниками» из Краснодара. Итог встречи 73:67 в пользу подопечных Евгения Пашутина.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 21 очко.
Это седьмая победа пермского баскетбольного клуба в 15 матчах турнира. На сегодня «Парма» занимает девятое место в турнирной таблице.
Теперь пермская команда сыграет 10 декабря в гостях против «Пари Нижнего Новгорода».
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