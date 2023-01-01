Андрей Стрельцов «Парма» победила «Локомотив-Кубань» Это вторая победа пермской баскетбольной команды над соперником в этом сезоне Поделиться Твитнуть

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на домашнем паркете в драматичной борьбе одержала победу над «железнодорожниками» из Краснодара. ​ Итог встречи 73:67 в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 21 очко. ​

Это седьмая победа пермского баскетбольного клуба в 15 матчах турнира. На сегодня «Парма» занимает девятое место в турнирной таблице.​

Теперь пермская команда сыграет 10 декабря в гостях против «Пари Нижнего Новгорода».

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