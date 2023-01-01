В полиции Прикамья предупредили о «новогодней» схеме мошенничества Людям предлагают «выигрышные» билеты на Кремлёвскую ёлку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция Прикамья распространила предупреждение МВД России о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников.

В настоящее время по различным мессенджерам злоумышленниками организована массовая рассылка сообщений, предлагающих участие в розыгрыше бесплатных билетов на новогодние мероприятия: концерты звёзд современной музыки, «Кремлёвскую ёлку» и пр.

К каждому сообщению прикреплена специальная ссылка, которая, как утверждается, необходима для заполнения заявки на участие. Перейдя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, который был создан мошенниками. На нём предлагается ввести личные и финансовые данные, якобы для оплаты небольшой комиссии в случае выигрыша и получения билета.

В полиции рекомендуют избегать участия в любых акциях и розыгрышах, где предлагается вводить большое количество личных данных и платёжную информацию.

В МВД призывают граждан не терять бдительности и просят предупредить близких о таких случаях мошенничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.