Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подтвердил соответствие международным стандартам ISO Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми завершился первый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудитор органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провела интервью с рядом руководителей подразделений «ПМУ», изучила документацию, познакомилась с особенностями производственного процесса. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.

Татьяна Галиева, ведущий аудитор Bureau Veritas Certification:

— Во время аудита предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение внутренней системы управления. Среди лучших практик мы особо отметили проведение добровольной сертификации продукции на соответствии ГОСТ «Удобрения минеральные с улучшенными характеристиками» и получение возможности использовать знак «Зеленый эталон» для продукции.

Аудитор сделала вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдала рекомендацию о продлении сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Аудит интегрированной системы менеджмента проводится в филиале «ПМУ» уже в семнадцатый раз. Он полезен как для предприятия, так и для контрагентов. В новых экономических условиях сертификация на соответствие последним версиям стандартов ISO имеет особую значимость: нам важно продемонстрировать, что мы продолжаем успешно работать и развиваться.





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