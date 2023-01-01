Пермские коммунисты требуют признать иноагентом бывшего депутата заксобрания Соответствующее обращение они направили в минюст Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое отделение партии «Коммунисты России» написали в минюст обращение с просьбой внести в список иноагентов бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Лисняка и руководителя «Пермского молодёжного центра» Михаила Нецветаева, об этом сообщается на официальной странице партии в соцсети Вконтакте.

Руководитель отделения Михаил Дьячков напомнил, что недавно Илья Лисняк был лишён мандата депутата ЗС Прикамья, является фигурантом уголовного дела за вымогательство. Кроме того, он длительное время живет за границей, в частности, в Черногории, которая входит в НАТО.

«При этом он не перестает через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае», — пишет Дьячков и замечает, что против России сейчас ведётся в том числе информационная война, и «сотни подготовленных западными НКО «правозащитников» поливают грязью Россию». Коммунист не исключил, что многие из них действуют в интересах иностранных спецслужб.

Также Дьячков назвал странной и «вызывающей вопросы» деятельность руководителя «Пермского молодёжного центра» Михаила Нецветаева, развернувшего активность по юридической защите мобилизованных граждан Пермского края. По данным партийца, Нецветаев недавно вернулся из США, а сейчас, «якобы оказывая правовую помощь мобилизованным и их семьям, получает информацию о принадлежности того или иного участника СВО к конкретному воинскому подразделению, дислокации, времени пребывания в зоне боевых действий, которая является информацией в военной области».

Дьячков сообщил, что партия обратилась в теруправление минюста РФ по Пермскому краю с просьбой организовать детальную проверку деятельности Лисняка и Нецветаева «на предмет выявления в их деятельности признаков деятельности иностранного агента» и по её итогам включить их в соответствующий реестр.

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