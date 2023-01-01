Максим Артамонов После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак» Он сможет ежедневно принимать до 700 человек Поделиться Твитнуть

В Перми после ремонта открылся легкоатлетический манеж «Спартак», который приобрёл новый вид. После реконструкции спортивный объект стал более функциональным. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, раньше это был легкоатлетический центр, но теперь в комплексе созданы условия для занятий максимальным количеством видов спорта.

«Уже совсем скоро здесь начнут заниматься спортсмены, которые, уверен, будут показывать отличные результаты», — сказал Махонин.

Глава Перми Эдуард Соснин также прокомментировал долгожданное открытие спортивного объекта. В своём telegram-канале мэр сообщил, что вместе с губернатором Дмитрием Махониным оценил преобразования.

«За свои 46 лет манеж переживал разные периоды. Долгое время он находился в частной собственности, через суд администрация города добилась признания манежа социально значимым объектом, а затем выкупила его для последующего ремонта. Благодаря поддержке региональной власти спорткомплекс буквально возродился: заменены кровля и все инженерные системы, усилены несущие конструкции, смонтированы новые витражи», — рассказал Эдуард Соснин.

Градоначальник рассказал, что в манеже появились беговые дорожки, секторы для толкания ядра, прыжков в длину и высоту. Планируют установить систему лазерного хронометража, которая обеспечит максимальную точность результатов. Ежедневно манеж сможет принимать до 700 чел. в день.

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