Алёна Бронникова Разработку проекта двух дорожных развязок в Перми оценили в 143 млн рублей Документ подготовят к апрелю 2025 года Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края объявило конкурс на разработку проектной документации по строительству разноуровневых транспортных развязок на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана в краевой столице. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 143,7 млн руб.

Работы предполагают два этапа. Первый включает в себя инженерные изыскания, транспортно-экономические исследования и сбор исходных данных. Сроки проведения — с 15 января по 30 мая. Вторым этапом будут разработаны проектная документация по планировке территории до и после получения положительного заключения госэкспертизы, цифровая информационная модель, определены работы по подготовке материалов, необходимых для оформления заказчиком земельных участков, расчёт единичных расценок. Завершить подготовку документа необходимо до 28 апреля 2025 года.

Протяжённость объекта составит 1,2 км. На одном уровне будет построено четыре развязки. Подрядчик должен спроектировать строительство 6-полосной магистрали с шириной одной полосы 3,5 м, с тротуарами (ширина 3 м), велодорожками, подпорными стенами и шумозащитными экранами. На участке дороги будет построен надземный пешеходный переход длиной 60 м и два автодорожных тоннеля. Длина объекта на пересечении с ул. Куйбышева составит 35 м, на пересечении с ул. Героев Хасана — до 45 м.

Основанием для проектирования является Адресная инвестиционная программа. Заказчик проекта — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 декабря. Победителя определят 29 числа.





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