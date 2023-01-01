В Чусовом в ДТП с рейсовым автобусом травмирован школьник Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского края

Во вторник, 5 декабря, около 18.00 в Чусовом Пермского края произошла авария с участием рейсового автобуса, в результате которой пострадал 16-летний местный житель.

Как пояснили в ГИБДД, ДТП случилось по причине того, что водитель автобуса «КАВЗ» не справился с управлением и наехал на столб. От удара столб упал на металлическое ограждение, и уже оно травмировало несовершеннолетнего пешехода. Подросток двигался в попутном направлении по тротуару.

Сейчас школьник с различными травмами находится в больнице. Пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП продолжается проверка.

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