Максим Артамонов С начала года в Прикамье из незаконного оборота изъято 738 кг наркотиков Почти 1 тысячу человек привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

За 11 месяцев этого года из незаконного оборота изъято свыше 738 кг наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

За это время было зарегистрировано 3741 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом 2482 из них совершены с использованием интернета, 12 связаны с выращиванием наркосодержащих растений, а три связаны с организацией и участием в преступном сообществе. Данные за аналогичный период прошлого года не приводятся.

К ответственности за преступления полиция привлекла 994 чел.

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