Максим Артамонов
На СВО убили военнослужащего из Прикамья Артёма Гостева
Его похоронят 7 декабря на малой родине
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В ходе ожесточённых боёв зоне российской спецоперации погиб уроженец Лысьвы Пермского края Артём Гостев. Об этом сообщается на официальной странице администрации Лысьвы ВКонтакте.
Обстоятельства его гибели не уточняются. Прощание с погибшим состоится 7 декабря в Лысьвенском культурно-деловом центре в 11:00.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
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