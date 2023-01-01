На выставке «Россия» в Москве зажглась ёлка Пермского края Поделиться Твитнуть

На выставке «Россия» зажглась аллея новогодних елей, каждая из которых представляет российский регион. 89 новогодних деревьев украсили аутентичные игрушки территорий. Ель Пермского края нарядили деревянной утварью, игрушками с обвинской росписью и поместили в левом ряду от входа на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края, рассказала, что обвинская роспись получила своё название от реки Обва, где зародился стиль украшения бытовой утвари. Деревянные изделия с обвинской росписью находятся в музейных коллекциях Пермского, Соликамского и Ильинского краеведческих музеев, а также в Пермской государственной художественной галерее. В центре композиции обычно располагается цветок «Обвинская роза», а растительные узоры — трава, длинные пушистые стебли и плоды — заполняют свободное пространство.

Сейчас обвинская роспись существует в реконструированной форме: пермские мастера используют её мотивы и технику, украшая сувениры и игрушки из дерева. Кроме того, специалисты обращаются к обвинской росписи при оформлении интерьеров.

Пермская новогодняя ель украшена также глиняными кувшинами, так как в Прикамье исторически развивается гончарное дело.

Выставка «Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля.

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