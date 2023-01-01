«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде дискуссионную площадку «Верю в Россию» Это вторая тематическая встреча, которые партия проводит в регионах перед Съездом Поделиться Твитнуть

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде вторую дискуссионную площадку в преддверии Съезда. Она называлась «Верю в Россию» и была посвящена тому, что дает уверенность в завтрашнем дне каждому жителю нашей страны — в развитии экономики, образовании и науке, системе социальной поддержки семей с детьми и нуждающихся, обеспечении продовольственной безопасности.

«Вера в Россию и вера в России была у нас всегда. А уверенность в завтрашнем дне явилась результатом работы нашего Президента — Владимира Путина. Вспомните 90-е годы — нищета, безработица, безудержный рост цен, криминальные разборки на улицах. Большинство людей не знали, как одеть и обуть детей, как прокормить семью. А потом пришёл Владимир Путин. Принял руководство страной, стабилизировал экономику, расплатился по внешним долгам. Ввёл материнский капитал и другие меры поддержки. Не менее важным для людей является ощущение собственной безопасности. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в стране — это его заслуга», — подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он отметил, что сегодня люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью — при Владимире Путине выросло поколение, которое не знает, что может быть иначе.

«Сегодня люди знают, если у них появятся дети — государство обеспечит их медициной, образованием, питанием в школе. Выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине — страна позаботится о тебе и о членах твоей семьи», — сказал Андрей Турчак.

Участником всех изменений, которые произошли в стране за 23 года, по его словам, стала «Единая Россия».

«Мы исполняли поручения Президента, принимали федеральные законы, несли ответственность за ключевые решения. Важнейшим инструментом развития страны, работы с наказами граждан служит народная программа «Единой России». За два года её реализации построено почти 1100 и отремонтировано свыше трёх тысяч школ. Благоустроено более 18 тысяч дворов и общественных пространств, отремонтировано и построено почти 2,5 тысячи поликлиник, газифицировано без малого полмиллиона домовладений и более 800 тысяч земельных участков», — отметил секретарь Генсовета.

Он также напомнил, что все мероприятия народной программы и социальные обязательства подкреплены федеральным бюджетом.

«Сложно переоценить, насколько важен такой подход для укрепления уверенности людей в своем настоящем и нашем общем будущем. Это наше большое достижение. Достижение большой команды Президента», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев подчеркнул — нашу страну всегда спасало единство народа.

«Россия — это прообраз многополярного мира, за который сейчас сражается человечество. Сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене», — сказал Андрей Исаев.

Закрепить мировое лидерство нашей стране помогает развитие науки и технологий, в том числе — ядерных. Как рассказал учёный Института ядерной физики Роман Королев, уже сейчас наша страна — лидер в военных технологиях и «мирном атоме».

«Есть разработки, до уровня которых нашим коллегам очень далеко. Мы нацелены на решение сложнейших стратегических задач. В 2020 году Президент поддержал создание Национального центра физики и математики. За ближайшие 10 лет мы должны достичь мирового уровня в области фундаментальных исследований. И полученные знания позволят достичь суверенитета в технологическом развитии», — уверен Роман Королев.

Активно развивается и промышленность страны. Несмотря на санкции, в 2023 году индекс промышленного производства составил практически 104%, в обрабатывающем производстве — 107%, сообщил полпред Президента в Уральском федеральном округе, председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Владимир Якушев.

«Промышленность перестроилась, выстроены новые логистические цепочки. Недавнее исследование по партпроекту «Предпринимательство» показало, что 60% предпринимателей имеют все условия для развития. Они планируют развиваться только в нашей стране. Мы должны выполнить Указ Президента о национальных приоритетах. И понимать, что всё, что мы делаем сегодня, — должен ощущать каждый человек в том, что его жизнь меняется к лучшему. Общество консолидировалось вокруг Владимира Путина, и эта консолидация должна продолжиться», — сказал Владимир Якушев.

Участники дискуссии говорили также о развитии АПК, спорта, образования, социальной сферы. Сейчас в России только мер поддержки семей с детьми — более 3,5 тысяч. По инициативе «Единой России» материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции, увеличились пособия на детей, появились семейные МФЦ. Заведующая детсадом в селе Учалы республики Башкортостан Эльвира Ярмухаметова поблагодарила партию за эти инициативы.

«Я работаю в сельском детском саду 28 лет, 16 лет из них — заведующей. На примере своей семьи и учреждения я видела, как менялась страна, люди. Сейчас у нас тепло, светло, уютно. Питание у детей полноценное. Плата за уход и присмотр родителям частично компенсируется. Родители довольны. Как руководитель, я не переживаю, что мои сотрудники не получат зарплату вовремя. У семей есть уверенность в завтрашнем дне, в себе, в стране», — сказала Эльвира Ярмухаметова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул: задача «Единой России» — продолжать выполнять взятые на себя обязательства, отстаивать интересы людей, обеспечивать развитие страны.

«Это было и есть главное условие уверенности наших граждан в собственных силах и уверенности в будущем страны. Вместе с Президентом. За великую Россию!» — сказал секретарь Генсовета.

В делегацию от Пермского края вошли: первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов, региональный координатор партпроекта «Zа самбо» Евгений Исаев, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» Дмитрий Генкин, начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Министерства здравоохранения Пермского края, представитель программы «Земский доктор» Денис Ощепков.

Вячеслав Григорьев отметил, что темы площадки были разнообразными: от экономической стабильности до сохранение семейных ценностей: «Наши семьи — представители всех поколений сограждан — действительно верят в Россию! Сегодня как никогда россияне знают, что государство поддержит их в сложной ситуации. А для социально и экономически активных людей — обеспечит возможности для развития и роста. Стратегическая заслуга этого — наш президент Владимир Путин. «Единая Россия» — это надёжное плечо, на которое опирается лидер страны».

Евгений Исаев добавил: «Вера в Россию. В Президента. В Победу. И в людей, которые работают на промышленных предприятиях, развивают науку и высокие технологии, обеспечивают продовольственную безопасность и технологический суверенитет, оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается, и занимаются социальными проектами. Все это позволяет нам верить в перемены к лучшему и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Этому посвящена вторая дискуссионная площадка Единой России в преддверии Съезда».

Заключительную дискуссионную площадку — «Будущее России» — партия проведёт 13 декабря в Москве.

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