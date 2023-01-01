По указу Путина волонтёра-поисковика из Прикамья наградили медалью в зоне СВО Он уехал на спецоперацию осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Регион59

Накануне Международного дня волонтёра поисковик из Пермского края Даниил Шкарин, который находится в зоне СВО, награждён медалью по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на отряд добровольцев «Регион 59».

Волонтёр-поисковик Даниил Шкарин уехал на спецоперацию ещё осенью 2022 года и с тех пор находится там.

Медаль «За спасение погибавших» была вручена сержанту Даниилу Шкарину за мужество, отвагу и самоотверженность. В волонтёрском отряде пожелали ему «скорейшего возвращения к домашнему очагу».

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