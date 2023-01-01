В Перми объявлен розыск 13-летней воспитанницы реабилитационного центра Поделиться Твитнуть

фото: отряд "Прикамье Поиск"

Отряд «Прикамье поиск» поделился информацией с perm.aif.ru о том, что в Перми пропала 13-летняя девочка Мирослава Хатыпова. Она ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Милосердие» на ул. Дениса Давыдова 2 декабря и с тех пор местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

По словам представителей отряда, она может находиться в любом районе Перми, ранее проживала в Орджоникидзевском районе.

Отмечается, что Мирослава выглядит на 16 лет, её рост составляет 157 см, она имеет среднее телосложение, чёрные волосы со стрижкой каре и карие глаза. В день исчезновения она была одета в чёрный спортивный костюм.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей девочки, просьба сообщить по телефонам: 102 и 8 922 34567 02.

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