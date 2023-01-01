ЛУКОЙЛ продолжит реализацию социальных проектов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Сегодня в Перми подписан Протокол о взаимодействии на 2024 год в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.

Компания традиционно будет участвовать в финансировании строительства и реконструкции социально значимых объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта в регионе. ЛУКОЙЛ также продолжит проведение Конкурса социальных и культурных проектов, в рамках которого ежегодно более 150 общественных инициатив на территории края получают возможности для реализации.

В 2023 году при поддержке ЛУКОЙЛа построен Дом культуры на 200 мест в селе Калинино, отремонтирован Октябрьский досуговый центр, реконструировано здание для размещения ДК. Самым масштабным стал проект реставрации Дома уездного земства, где разместится новая сцена Пермского театра юного зрителя.

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