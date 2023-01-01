В Перми открылся крупнейший центр исследования керна и пластовых флюидов Поделиться Твитнуть

Сегодня в Перми состоялось открытие Центра исследований керна и пластовых флюидов, построенного Компанией «ЛУКОЙЛ». Это один из приоритетных проектов в регионе.

Новый Центр в составе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») обеспечит высокоточными научными исследованиями поиск, разведку, разработку и повышение нефтеотдачи месторождений Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, Каспийского и Балтийского морей, а также проектов Группы «ЛУКОЙЛ» в других регионах присутствия.

Специалисты Центра обладают уникальными компетенциями в области лабораторного изучения керна сложнопостроенных пород-коллекторов, нефтематеринских пород, слабосцементированного керна, декарбонизации и методов увеличения нефтеотдачи. Уникальный для России научно-лабораторный комплекс оснащен современным лабораторным оборудованием, а его хранилище может вместить более 300 погонных километров керна.

Центр расположен на одной площадке с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и научным центром «Рациональное недропользование». Это позволит организациям проводить совместную научно-исследовательскую работу, обучающие курсы и семинары для студентов и аспирантов, организовывать практические конференции на базе единого научного кластера.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что новый Центр — это уникальный объект. Его лаборатории будут работать в интересах не только Пермского края, но и других регионов страны. «Уверен, проект станет очередным импульсом развития для нашего научного образовательного центра мирового уровня «Национальное недропользование», а также для образования, науки и технологий региона и государства. Благодарю ПАО «Лукойл» и всех причастных к реализации данного проекта. Желаю вам плодотворной работы и новых открытий!», — поздравил губернатор.

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