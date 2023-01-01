Перспективы роста промышленного аутсорсинга в России Поделиться Твитнуть

Для компаний, ведущих свою деятельность на территории России, стало привычным передавать часть своих непрофильных задач под управление стороннему исполнителю. Этот процесс раньше называли кооперацией. Сегодня он более известен как аутсорсинг.

По словам экспертов, компании передают до 30% своих производственных вопросов на решение аутсорсинговым компаниям. Питание сотрудников, уборка помещений, доставка часто выполняются сторонними компаниями. Плюсы очевидны — лучше все силы направить на ключевые процессы, которые приносят деньги, а всю, не связанную с этим, работу передать профессионалам. Это и дешевле, и качество исполнения выше. Но прежде всего, собственнику не нужно быть поваром, уборщиком, логистом, и тратить на эти процессы свое время и ресурсы.

Какие перспективы развития аутсорсинга в России сегодня? По словам Андрея Зоркальцева, соучредителя промышленной лаборатории материаловедения «ПРОМЛаб», ближайшие пять лет могут стать переломными, и нас ждет значительный рост числа профессиональных аутсорсинговых компаний. Обычно компании доверяют непрофильные и непроизводственные функции сторонним профессионалам, однако сегодня есть значительные предпосылки развития промышленного аутсорсинга. Еще 5 лет назад нам приходилось доказывать клиентам, что работать с независимой промышленной лабораторией лучше и выгоднее, чем строить собственную лабораторию на заводе. Самые частые возражения касались недоверия работы со сторонним исполнителем и стоимости его услуг. Руководители и собственники заводов часто очень консервативны в своих взглядах. Было трудно представить, что такая привычная вещь как заводская лаборатория может находиться за периметром предприятия. Наша практика показывает, что меньше половины предприятий просчитывают себестоимость операций с учетом всех косвенных затрат. Потребовалась не одна встреча с потенциальными клиентами, чтобы показать реальные затраты для завода на содержание своей лаборатории и обосновать все преимущества работы со сторонним профессионалом.

Сегодня подобные испытательные лаборатории открываются в разных городах, и клиенты сами обращаются за услугами.

Наша лаборатория — это пример производственного аутсорсинга, когда компании передают часть своих прямых производственных задач на сторону. Но суть остается прежней — заводская лаборатория, хоть и находится в производственной цепочке заводов, остается не профильным видом деятельности, требующим больших затрат. И в ситуации, когда на рынке есть дефицит квалифицированных кадров, а стоимость закупки оборудования сильно возросла, производственный аутсорсинг имеет хорошие перспективы развития. Примером является известный бизнес кейс — компания Nike, которая полностью передала производство своей продукции сторонним фабрикам, сфокусировав свое внимание на разработке и дизайне продукции, маркетинге и продажах.





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