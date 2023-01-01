Метанол как топливо: будущее наступает сегодня Поделиться Твитнуть

На Пермском инженерно-промышленном форуме «Метафракс Групп» выступила инициатором проведения сессии «Метанол — топливо России будущего». В обсуждении приняли участие представители органов власти, науки и промышленных предприятий — производителей метанола.

С приветственным словом по видеосвязи к участникам сессии обратился директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов. В своём выступлении он, в частности, отметил, что департамент считает целесообразным развивать рынок метанола, увеличивая внутрироссийское потребление данного продукта, в том числе за счет расширения направлений применения и переработки в стране в целом. Одним из перспективных направлений развития метанольной отрасли в стране представляется применение метанола в качестве альтернативного вида топлива.

Руководитель профильного департамента Минпромторга рассказал о шагах, которые предприняты и планируются в этом направлении:

«В сентябре 2023 года мы провели рабочее совещание по вопросу использования метанола в качестве железнодорожного топлива с участием производителей метанола, ОАО “РЖД” и производителей локомотивов. Была подтверждена заинтересованность в развитии данного направления применения метанола всеми участниками совещания, определен план дальнейшей работы. Запланировано совещание по применению метанола в качестве судового топлива с участием крупнейших российских судовладельцев и судостроителей. Будем и дальше вести работу по расширению использования метанола в качестве топлива», — подчеркнул Артур Смирнов.

Директор по стратегии и инвестициям АО «Метафракс Кемикалс» Евгений Гаврилов в своём докладе представил мировой опыт использования метанола в качестве судового топлива, топлива для общественного транспорта и автомобилей, генерации тепла и электричества, а также других направлений.

«Метанол как судовое топливо — это не завтрашний, а сегодняшний день. По плану ООН к 2050 году мировое судоходство должно достигнуть углеродной нейтральности. Это означает, что каждые пять лет надо сокращать на десять процентов выбросы. Для достижения этой задачи появляется всё больше метанольных судов. К 2027 году прогнозируется уже более 100 судов, а к 2030 году компания “Maersk” прогнозирует, что только потребление её флота достигнет 6 млн тонн в год. Это больше, чем все установленные мощности по метанолу в России. Параллельно развивается и направление по использованию метанола как топлива для железных дорог, автотранспорта и в энергетике», — заявил Евгений Гаврилов.

Представители химических предприятий «ЩекиноАзот», «ЕвроХим» и «УралХимСинтез» в ходе диалога высказали заинтересованность в развитии новых направлений использования метанола, в том числе и как топлива и рассказали о своих практиках работы в этом направлении.

Учёные из Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в своих сообщениях также подтвердили перспективность дальнейших разработок в сфере использования метанола как топлива и добавок к топливу.

«Метанол — это мономолекулярное топливо, поэтому мы можем эффективно управлять процессом его сгорания. Значит мы можем в широком диапазоне в зависимости от режимов работы энергоустановки менять тепловой баланс. Это очень важно. Вторая задача, которую мы решаем при использовании метанола как топлива — снижение объёма выбросов, которые образуются в результате горения разных типов молекул при использовании, например, бензина или дизельного топлива», — пояснил доктор технических наук, профессор кафедры «Комбинированные двигатели и альтернативные энергоустановки» МГТУ им. Баумана Дмитрий Онищенко.

В дискуссии также приняли участие специалист по маркетингу компании «ЩекиноАзот» Дарья Одинокова, менеджер по стратегии АО «МХК «ЕвроХим» Виктор Махачев, коммерческий директор ООО «УралХимСинтез» Евгений Гальцев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Рудакова, доктор технических наук, профессор кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Владимир Пойлов.

Завершая обсуждение, Евгений Гаврилов констатировал широкий интерес к теме использования метанола в качестве топлива, в том числе не только в России, но и в странах СНГ, в частности, в Узбекистане и Казахстане и пригласил всех желающих к сотрудничеству в этой сфере.

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