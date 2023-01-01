«Т Плюс» отчиталась о готовности работы в морозы на краевом штабе по ЖКХ в Перми Поделиться Твитнуть

Директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организованного по поручению губернатора Пермского края. Руководитель теплоснабжающей организации доложил о готовности подразделений компании к несению повышенных нагрузок в предстоящие морозы в городах Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чайковский, посёлках Майский, Прикамский и Марковский. В связи с предстоящим похолоданием теплоисточники и тепловые сети будут работать в особом режиме, подчеркнул он.

Ввиду ожидаемого понижения температуры наружного воздуха заранее скорректирован график среднесуточной температуры отпуска теплоносителя. На производственных площадках обеспечено наличие расходных материалов, техники и инструментов. На всех генерирующих объектах филиала сформированы нормативные запасы резервного топлива. Круглосуточное дежурство несут ремонтно-восстановительные бригады специалистов энергокомпании.

«На время пикового похолодания персонал ТЭЦ и оперативно-диспетчерских служб в особом режиме следят за работой генерирующего оборудования и тепловых сетей. Меры необходимы для своевременного реагирования на возможные сигналы от населения. Главная цель — стабильное снабжение жителей отоплением и горячей водой», — отметил Сергей Кругляков.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» обеспечивает работу онлайн-сервиса «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину отсутствия тепла и горячей воды. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

Реклама. ПАО «Т Плюс». Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.