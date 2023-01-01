Федерация выделит 515 млн рублей на здравоохранение Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Российское правительство решило выделить дополнительное финансирование для сферы здравоохранения Пермского края. Регион получил свыше 515 млн руб. в виде трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Это решение обеспечит выплату зарплат медицинскому персоналу, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Пермский край также получил дополнительные деньги для реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Федеральное правительство увеличило финансирование на выплаты для медиков Прикамья на более 18 млн руб. Общая сумма, которую получит Пермский край из федеральной казны, составит 129 млн руб.

По данным краевого минздрава, всего за 2022 год в программах «Земский доктор/фельдшер» приняли участие 147 медицинских работников при плане 135. Из их 97 врачей и 50 фельдшеров. В этом году уже трудоустроены 120 чел., 99 из них — в учреждения первичного звена. По итогам 2023 года планируется предоставить единовременные выплаты 160 медработникам.

В Пермском крае разработаны дополнительные региональные меры поддержки и стимулирования медиков. Например, частичная компенсация арендной платы до 10 тыс. руб. ежемесячно фельдшерам и медсёстрам, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения Перми. Кроме этого, единовременные компенсационные выплаты предоставляются в размере от 1 до 2 млн руб. врачам и фельдшерам, работающим в медучреждениях в территориях Прикамья, где есть дефицит медиков. Эти деньги выплачиваются поверх тех, которые медработник может получить по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В рамках реализации этого постановления по итогам 2022 года было трудоустроено 88 медицинских работников: 63 врача и 25 фельдшеров. С ними заключены договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат. Договоры о частичной компенсации арендной платы в 2022 году заключены с 23 средними медработниками.

На 1 ноября договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат заключены с 100 медиками (81 врач, 19 фельдшеров).

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