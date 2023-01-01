Максим Артамонов В Пермском крае за девять месяцев произошло более 200 преступлений в сфере экологии Сумма ущерба превысила 90 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

В краевой прокуратуре состоялось межведомственное совещание с участием региональных правоохранительных органов, где обсуждалась практика расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экологии и подводились итоги работы с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

По данным ведомства, за 9 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано свыше 200 таких преступлений, а в суды было направлено более 89 уголовных дел.

В структуре этого вида преступлений наибольшую долю (77 %) традиционно составляет незаконная рубка леса. Зарегистрированы также факты кражи лесопродуктов, загрязнение вод, порча земель, незаконный вылов водных (биологических) ресурсов, незаконная охота и уничтожение лесных ресурсов.

Общая сумма ущерба, который был причинён, превысила 90 млн руб.

Во время доследственных проверок и расследовании уголовных дел об экологических преступлениях прокуроры выявили более 200 нарушений. Общая сумма компенсации (арест и изъятие имущества, выплаты) за совершённые преступления составила около 60 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.