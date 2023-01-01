Максим Артамонов В Перми состоятся лекции о роли растений в городской среде Они будут проходить в Центре городской культуры в рамках выставки, посвящённой Валентину Миндовскому Поделиться Твитнуть

Фото: Центр городской культуры

В Центре городской культуры (ул.Пушкина, 15) пройдут несколько лекций, посвящённых роли зелёных насаждений в условиях городской среды, а также изменениям в сфере озеленения, новой концепции озеленения Перми и опыту других городов. Они состоятся в рамках выставки «Школа кустарников», посвящённой лесоводу и практику-озеленителю Валентину Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми. Об этом сообщают организаторы.

Ближайшая лекция, о связи здоровья человека и зелёных насаждений, запланирована на сегодня, 5 декабря. Биолог, президент фонда «Обвинская роза», член Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты РФ Елена Плешкова расскажет о рисках здоровью для горожан и о том, какую роль играют растения в экосистеме большого города. Начало лекции — в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Завтра, 6 декабря, начальник департамента экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев расскажет о нововведениях в сфере озеленения, первых результатах работы и новой концепции озеленения города. Регистрация

Через две недели, 20 декабря, в 19:00 пройдёт лекция Дмитрия Москвина об опыте зеленого строительства в Екатеринбурге.

Кроме того, на это неделе, 7 декабря в 18:30 и 9 декабря в 15:00, также пройдёт экскурсия по выставке «Школа кустарников» с художницей Любовью Шмыковой.

Как рассказала «Новому компаньону» Елена Плешкова, в ЦГК проходит выставка, посвящённая Миндовскому, и поэтому её решили сопроводить лекциями на тему роли зеленых насаждений в жизни города.

«Жители города не очень много знают о роли растений в обеспечении безопасной и благоприятной среды для жизни человека. И очень большой проблемой является такое «перевернутое» проектирование, когда в городе зелёные насаждения высаживают только ради красоты. На самом деле, они — наши главные защитники от шума, загрязнения воздуха, волн жары, холодных ветров, затоплений улиц и прочих неприятностей, которые формируются искусственной городской средой. Если жители не могут повлиять на большие проекты «благоустройства», то хотя бы во дворах можно компенсировать некоторые негативные воздействия урбанизированного пространства, В дальнейшем, если у людей будет появляться запрос на здоровую городскую среду — неграмотные и вредные проекты «благоустройства» уже не будут так активно продвигаться органами власти», — пояснила президент фонда «Обвинская роза».

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