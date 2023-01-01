При поддержке «Метафракс Групп» школьники и студенты из Губахи приняли участие в ПИПФ Поделиться Твитнуть

В состав делегации молодёжи Губахи вошло 30 человек: старшеклассники из Нового образовательного центра (НОЦ, школа № 14) и студенты Уральского химико-технологического колледжа. Они осмотрели экспозицию форума, в том числе посетили стенд градообразующего предприятия «Метафракс Кемикалс». Затем состоялся открытый урок, который провели руководители крупнейших промышленных компаний Пермского края. От АО «Метафракс Кемикалс» участие в диалоге с молодёжью со всего региона приняли заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Рашид Шакиров и директор завода «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) Андрей Еремеев.

В своём выступлении Рашид Шакиров отметил, что время, в которое мы живём, предоставляет молодёжи множество возможностей.

— Не растрачивайте время понапрасну, мечтайте и занимайтесь любимым делом. Тогда вы сможете добиться гораздо больше, чем сейчас вам представляется возможным. «Метафракс» — это высокотехнологичное, современное производство. Наш пример доказывает, что можно ярко, красиво и активно жить и работать не только в мегаполисах, но и в таких небольших городах как Губаха, — заявил руководитель.

Директор завода АКМ подчеркнул, что работать на промышленном предприятии — это интересно, стабильно и эффективно.

— Это дает большие возможности для развития. Я очень рад, что сейчас в нашей стране с каждым годом поднимается статус профессии инженера. Работать инженером, в том числе и на производстве вновь становится престижным, и многие молодые ребята выбирают этот путь, — сказал Андрей Еремеев.





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