Екатерина Артёмова Объём инвестиций в Прикамье вырос на 24% относительно прошлого года Больше всего средств освоили обрабатывающие предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-сентябре 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было направлено 294,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Такие данные приводит Пермьстат.

Компаниями региона за девять месяцев текущего года освоено 233 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что на 23,1% превышает уровень января-сентября 2022 года.

Больше всего средств предприятия вложили в строительство нежилых зданий и сооружений, улучшение земель (49% от общей суммы инвестиций) и приобретение машин и оборудования (39%).

В основном компании вкладывали собственные средства (72,4% в структуре инвестиций по источникам финансирования). Также 15,4% инвестиций было привлечено из-за рубежа, 9,2% — из других субъектов РФ, остальное — из федеральной казны, местных бюджетов и за счёт банковских кредитов.

Заметнее всего вырос объём инвестиций в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (в 2,3 раза), в области культуры, спорта и организации досуга (в 2,1 раза), строительстве (+91,9%), образовании (+88,1%), в сфере административной деятельности (+58,5%) и обрабатывающих производств (+34,7%). Стоит отметить, что обрабатывающие предприятия в денежном выражении освоили больше всего инвестиций: 96,3 млрд руб., или 41,3% от общего объёма инвестиций, освоенных в крае за девять месяцев.

Вместе с тем, зафиксировано сокращение инвестиций в сфере гостиничного дела и общественного питания (-38,8%), в области финансовых и страховых услуг (-15,8%), в торговле (-15,2%), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (-8,9%), а также среди организаций, занимающихся научной и технической деятельностью (-8,1%).





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