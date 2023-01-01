Филиал «ПМУ» восстановил производство углекислоты Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась реализация инвестпроекта «Восстановление производства жидкой двуокиси углерода». Ранее предприятие уже выпускало углекислоту в жидком виде. Решение восстановить производственный процесс было принято в связи с изменением конъюнктуры рынка.

Для производства жидкой двуокиси углерода в «ПМУ» были проведены ревизия и ремонтно-восстановительные работы на оборудовании, необходимые испытания и пусконаладка, постановка на учет, набор и обучение персонала — было создано 12 новых рабочих мест. Актуализирована документация по эксплуатации, разработаны документы на продукцию, включая получение свидетельства об аттестации Национального агентства контроля сварки.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Экономическая эффективность этого инвестпроекта связана с тем, что в условиях подъема спроса на продукт филиалу «ПМУ» не пришлось разворачивать новое производство. Достаточно было лишь восстановить и запустить имеющееся оборудование.

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