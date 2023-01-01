Олег Антонов Пермский туроператор продлил на декабрь сезон полётов на Маньпупунёр Зимних туров на Приполярный Урал не было десять лет Поделиться Твитнуть

Компания-туроператор «Урал турс» приняла решение организовать несколько полётов на вертолёте Ми-8 на плато Маньпупунёр в Республике Коми в декабре 2023 года. Об этом сообщил директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. «Геликс» создал туроператора весной для организации туристических поездок из Ныроба на приполярный Урал.

«Уже лет 10 из Пермского края не было зимних полётов на Уральские горы. Мы хотим сломать эту тенденцию и выполнить несколько рейсов в декабре, чтобы показать туристам не только летние, но и зимние красоты Урала», — рассказал Балдин. Он добавил, что компания взяла льготный микрозаём, на который собирается закупить генераторы и шатры для комфорта туристов. Они будут установлены в Ныробе на вертолётной площадке.

По мнению Балдина, проект по развитию вертолётного туризма на севере Прикамья имеет хороший потенциал: он вызывает интерес у жителей края и других регионов страны, а также способен дать импульс развитию малого бизнеса северных территорий края — Чердыни, Ныроба, Красновишерска.

Летом этого года компания «Урал турс» организовала несколько полётов на Маньпупунёр. Количество пассажиров не уточняется. В 2021-м из Ныроба на Северный Урал «Геликс» перевёз около 700 чел.

Авиакомпания «Геликс» занимается вертолётными и грузовыми перевозками. В её парке несколько вертолётов Ми-8 различных модификаций и четыре самолёта Ил-76ТД.

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