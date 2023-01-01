Олег Антонов Ремонт корпуса краевой библиотеки Горького оценили в 9,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Библиотека им. Горького

В Перми объявлен аукцион на проведение капитального ремонта хозяйственного корпуса с гаражом Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. Горького (ул. Ленина, 70).

Начальная (максимальная) цена контракта — 9 млн 866,5 тыс. руб. Победителя аукциона объявят 14 декабря.

Работы будут выполняться с 26 декабря (или с даты заключения контракта) до 25 августа 2024 года.

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