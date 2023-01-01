Олег Антонов Ремонт в здании пермского кардиодиспансера оценили в 9,5 млн рублей Работы должны быть проведены до 7 сентября 2024 года Поделиться Твитнуть

ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер» объявило электронный аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.», расположенного по адресу: Пермь, ул. Луначарского, 95б. На ремонт помещений учреждение готово потратить 9,5 млн руб.

Итоги аукциона должны объявить 14 декабря. Ремонт должен быть проведён с 13 мая по 7 сентября 2024 года.

Двухэтажное кирпичное здание, занятое Институтом сердца, находится на территории Краевой клинической больницы и было построено в 1907 году. Здание является значимым объектом для истории пермского здравоохранения: в 1-й пол. XIX века, с организацией губернской Александровской больницы Пермского Приказа общественного призрения, в этом здании находился «Приют для душевнобольных». Затем здание было перестроено для размещения хирургического и родильного отделений земской губернской Александровской больницы. В 1921-1947 годах в здании работал профессор Василий Николаевич Парин — организатор и руководитель клиник госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета (впоследствии Пермского государственного медицинского института). В настоящее время там расположен хирургический корпус кардиодиспансера.

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