Электронные медицинские карты станут обязательными в России с 2024 года Поделиться Твитнуть

В 2024 году в России планируется внедрение обязательной электронной системы медицинских карт. По словам главы минздрава РФ Михаила Мурашко, такой переход позволит создать единый источник данных о пациентах и изменить всю систему здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что отказ от бумажных носителей информации является финансово выгодным и интеллектуальным решением, а также способствует более эффективному взаимодействию между учреждениями медицинской помощи.

Кроме того, электронная медицинская карта позволит устранить проблему с трудночитаемым почерком врачей, который часто становится объектом шуток и анекдотов. В ходе посещения выставки-форума «Россия» и выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение», Мурашко отметил важность данного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.