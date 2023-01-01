Председатель Совета Федерации поздравила Пермский край с 18-летием Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила губернатору Дмитрию Махонину и председателю Законодательного собрания Пермского края Валерию Сухих поздравительную телеграмму по случаю дня рождения Пермского края. Он отмечается в первое воскресенье декабря.

Спикер Совфеда отметила, что край продолжает наращивать свой экономический потенциал, укрепляет позиции среди лидеров отечественной химической отрасли, обладает современным лесным комплексом и АПК.

«Большое внимание уделяется актуальным вопросам демографии, здравоохранения и образования, внедрению инновационных технологий и импортозамещению, работе с инвесторами и предпринимателями, диверсификации экономики. Реализуются масштабные проекты в социальной сфере, опережающими темпами ведётся жилищное строительство», — говорится в телеграмме.

Пермский край был создан путём объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 1 декабря 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.





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