Власти Перми ищут подрядчиков на содержание садов и парков Исполнителям могут выплатить 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

МАУК «Пермьпарк» начал поиск подрядчиков на выполнение работ по содержанию в 2024 году парков им. Чехова (ул. Репина, 20), «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко 106), садов им. Свердлова (на углу ул. Соликамской и ул.1905 года) и им. Миндовского (ул. Мира, 9). Исполнителям бюджет готов перечислить до 8 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнители должны обеспечить в период с 1 января по 31 декабря будущего года ежедневный сбор и утилизацию мусора, в зимний период очистку от снега дорожек, скамеек, спортплощадок, урн, проводить комплексную уборку газонов весной и осенью, летом разбить цветники, поливать зелёные насаждения, косить траву, проводить влажную уборку малых архитектурных форм.

Подрядчики должны определиться 11 декабря.

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