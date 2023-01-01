Неделя в Пермском крае начнётся метелью с ветром до 18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по данным Пермского ЦГМС, 4 декабря в Прикамье ожидаются опасные метеорологические явления: гололёдно-изморозевые отложения, по востоку сильные, а днём местами метель с порывами ветра до 18 м/с.

Всё это может привести к обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и ДТП на дорогах, сходу снега и льда с крыш.

В ведомстве рекомендуют жителям в понедельник избегать нахождение рядом с деревьями, плохо укреплёнными конструкциями, линиями электропередач и не парковать транспорт рядом с ними.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части.

Не следует также приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и льда.

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