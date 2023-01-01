В Прикамье похоронили Александра Тузлаева Он погиб в СВО Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

В воскресенье, 3 декабря, на кладбище п. Всеволодо-Вильва Пермского края прошли похороны погибшего в спецоперации 53-летнего Александра Тузлаева. Об этом сообщили в администрации Александровского муниципального округа.

Прощание с бойцом было организовано с 10 до 12 час. в поселковом ДК «Химик».

Ранее сообщалось, что Тузлаев погиб в зоне СВО 17 ноября. Обстоятельства гибели военнослужащего в информации властей не приводятся.

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