В Прикамье похоронили Александра Тузлаева
Он погиб в СВО
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В воскресенье, 3 декабря, на кладбище п. Всеволодо-Вильва Пермского края прошли похороны погибшего в спецоперации 53-летнего Александра Тузлаева. Об этом сообщили в администрации Александровского муниципального округа.
Прощание с бойцом было организовано с 10 до 12 час. в поселковом ДК «Химик».
Ранее сообщалось, что Тузлаев погиб в зоне СВО 17 ноября. Обстоятельства гибели военнослужащего в информации властей не приводятся.
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