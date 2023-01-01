В ДТП на дороге Полазна-Чусовой один человек погиб и пятеро ранены Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского края

В субботу, 2 декабря, около 18 час. на 65 км автодороги Полазна-Чусовой в Пермском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» 1971 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником «Хавал».

В результате аварии 48-летняя женщина-пассажир внедорожника скончалась, травмы различной степени тяжести получили водитель «Хавала» и ещё два пассажира, включая 6-летнего ребёнка (им назначено амбулаторное лечение). Также пострадал водитель «Ниссана» и его 53-летняя пассажирка. Женщина была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.